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Nemrut gökyüzünden bir başka güzel

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı, havadan görüntülendi.

03 Nisan 2018 Salı 12:30

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı, havadan görüntülendi.

Arkeologlar tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı, turizm sezonunu açtı. 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nın zirvesinde bulunan devasa heykeller havadan görüntülendi. Aralık ayından itibaren turizme kapanan ve kar altında kalan Nemrut Dağı turistleri ağırlamaya başladı. Karlar altındaki devasa heykeller kendini göstermeye başladı.

Nemrut Dağı’nda doğu terası tamamen kardan kurtulurken, batı terasındaki bazı heykellerin bir kısmı hala kar altında bulunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Nemrut Dağı ’drone’ ile havadan görüntülendi. Gökyüzünden görüntülenen devasa heykeller ve tümülüs güzelliğini bir başka gösterdi.

Nemrut Dağı’nı görmeye gelen yabancı turistler hayran kaldıklarını ifade ederek, herkesin burayı görmesi gerektiğini dile getirdi. Nemrut Dağı’nı görmeye gelen Alman turist Chuck Krause, Türkçe olarak "Nemrut çok güzel” dedi.

(İHA)
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