Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116859
ALTIN
162.433
DOLAR
3.8154
STERLİN
5.2602
EURO
4.7035
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Leylekler Vadisi konuklarını ağırlamaya başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarına gelen 2 leylek, belediyenin canlı yayın kamerası aracılığıyla izlenmeye başladı.

02 Mart 2018 Cuma 15:55
Leylekler Vadisi konuklarını ağırlamaya başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarına gelen 2 leylek, belediyenin canlı yayın kamerası aracılığıyla izlenmeye başladı.

Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarına gelen 2 leylek, Beyşehir Belediyesinin canlı yayın kamerası aracılığıyla izlenmeye başlandı. Ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konan leylekler, hareketleri ile takipçileri için ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Son yıllarda Beyşehir’in sembolü haline gelen Leylekler Vadisi, Beyşehir Belediyesi tarafından vadiye kurulan iki canlı yayın kamerası aracılığıyla dünyanın her yerinden internet ortamında izlenebiliyor. Kuş severler, Leylekler Vadisi’ndeki leylekleri bilgisayar ortamından izleyebilmek için Beyşehir Belediyesinin web sitesinden şehir kameraları bölümüne girerek canlı yayın kamerasını açması yeterli geliyor. Leylekler Vadisi, ilkbahar mevsimi ile birlikte konuk etmeye başladığı göçebe misafirlerini yaz döneminin sonuna kadar ağırlıyor. Bu dönemde, vadi çok sayıda kuş, fotoğraf ve doğaseverlerden oluşan ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Mart ayının ilk günleri ile Beyşehir’e gelmeye başlayan leyleklerin sayısının ay sonuna kadar daha da artarak Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarını tamamen doldurmasını beklediklerini söyledi. Başkan Özaltun, "Beyşehir’de sadece Leylekler Vadisi’ni değil, leyleklerin yaşam alanı olan Adaköy Mahallemizdeki Leylekler Tepemizin de Mart ayının gelmesi ile birlikte önümüzdeki günlerde göçebe konuklarını ağırlamaya başlayacak. Burada da hem değirmeni, hem de yönünü çevirdiğimizde leylekleri Belediyemize ait bölgedeki canlı yayın kameramızla yine internet ortamında tüm dünyaya izlettirebiliyoruz. Amacımız, bölgemizdeki bu güzellikleri dileyen herkesin bir tıkla görmesi ve tanıması. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(Ali Rıza Önses/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boz ayıların uyku düzeni bozuldu
Boz ayıların uyku düzeni bozuldu
Kırklareli’de kartpostallık görüntüler
Kırklareli’de kartpostallık görüntüler
Sınırda kartpostallık görüntü
Sınırda kartpostallık görüntü
Kızılırmak neden kırmızı?
Kızılırmak neden kırmızı?
İstanbul’da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul’da ormanlık alanda yangın çıktı
Esnaftan bayrağa müdahaleye tokatlı cevap
Esnaftan bayrağa müdahaleye tokatlı cevap
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim