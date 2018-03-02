Leylekler Vadisi konuklarını ağırlamaya başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarına gelen 2 leylek, belediyenin canlı yayın kamerası aracılığıyla izlenmeye başladı.

Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarına gelen 2 leylek, Beyşehir Belediyesinin canlı yayın kamerası aracılığıyla izlenmeye başlandı. Ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konan leylekler, hareketleri ile takipçileri için ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Son yıllarda Beyşehir’in sembolü haline gelen Leylekler Vadisi, Beyşehir Belediyesi tarafından vadiye kurulan iki canlı yayın kamerası aracılığıyla dünyanın her yerinden internet ortamında izlenebiliyor. Kuş severler, Leylekler Vadisi’ndeki leylekleri bilgisayar ortamından izleyebilmek için Beyşehir Belediyesinin web sitesinden şehir kameraları bölümüne girerek canlı yayın kamerasını açması yeterli geliyor. Leylekler Vadisi, ilkbahar mevsimi ile birlikte konuk etmeye başladığı göçebe misafirlerini yaz döneminin sonuna kadar ağırlıyor. Bu dönemde, vadi çok sayıda kuş, fotoğraf ve doğaseverlerden oluşan ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Mart ayının ilk günleri ile Beyşehir’e gelmeye başlayan leyleklerin sayısının ay sonuna kadar daha da artarak Leylekler Vadisi’ndeki yuvalarını tamamen doldurmasını beklediklerini söyledi. Başkan Özaltun, "Beyşehir’de sadece Leylekler Vadisi’ni değil, leyleklerin yaşam alanı olan Adaköy Mahallemizdeki Leylekler Tepemizin de Mart ayının gelmesi ile birlikte önümüzdeki günlerde göçebe konuklarını ağırlamaya başlayacak. Burada da hem değirmeni, hem de yönünü çevirdiğimizde leylekleri Belediyemize ait bölgedeki canlı yayın kameramızla yine internet ortamında tüm dünyaya izlettirebiliyoruz. Amacımız, bölgemizdeki bu güzellikleri dileyen herkesin bir tıkla görmesi ve tanıması. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(Ali Rıza Önses/İHA)