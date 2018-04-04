Konya Ovası milyonlarca lale ile rengarenk

Konya’da 400 dönümlük araziye ekilen milyonlarca lale, ülke içindeki birçok belediyenin ihtiyacını karşılarken, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

Türkiye’nin lale üretiminin yüzde 90’ını karşılayan Konya’nın İsmil Mahallesi/ndeki Asya Lale firması, ülke içindeki birçok belediyenin yanı sıra İran, Bulgaristan, Romanya gibi 10 ülkenin de lale ihtiyacını karşılıyor. Firma tarafından 400 dönüm alanda renk renk lalelerin yetiştirildiği tarlalarda yılda yaklaşık 25 milyon lale üretiliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Ziraat Mühendisi Korkut Yetgin, 400 dönümlük arazide lale yetiştirdiklerini ifade ederek, “Yıllık yaklaşık 25 milyon lale üretiyoruz. Başta belediyeler olmak üzere Türkiye genelindeki süpermarketlere ürünlerimizi pazarlıyoruz. Aynı zamanda da yaklaşık olarak 10 ülkeye ihracatımız var, başta Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya. Hedef pazarımızda Rusya ve Çin var. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda da Rusya’ya ve Çin’e lale göndermeye başlayacağız. Biz lale soğanı yetiştiriciliği yapıyoruz burada. Aynı zamanda da turfanda lale üretimimiz var. Turfanda lale üretiminde de saksılara laleleri dikiyoruz. Soğuk hava depolarında Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki 4 aylık süreç içerisinde de soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz ve Ocak ayından itibaren Türkiye genelindeki ulusal süper marketlere gönderilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

(Mustafa Beşer - Davut Has/İHA)