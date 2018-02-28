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Kırklareli’de kartpostallık görüntüler

Kırklareli’nin Bulgaristan sınırına yakın Yıldız Dağlarında ve Istranca Ormanlarında etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:46
Kırklareli’de kartpostallık görüntüler

Kırklareli’nin Bulgaristan sınırına yakın Yıldız Dağlarında ve Istranca Ormanlarında etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yıldız Dağlarında yer alan Kırklareli’nin en küçük ilçesi Kofçaz’da yoğun kar yağışı sonrası ve soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ortaya seyri doyumsuz manzara çıktı.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz ise 1 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

(Emre Gülle/İHA)
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