Karadeniz yaylaları şenleniyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde uçsuz bucaksız ladin ormanlarının içinde bulunan Karaarslan Obası, yaylacıların gelmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı.

İlçenin Çambaşı Yaylası’nda bin 800 rakımda bulunan Karaarslan Obası, kütük evleri ve doğal güzelliğiyle yaylanın en önemli yerlerden bir tanesi olarak gösteriliyor.

Kış mevsiminde sadece bir tane bekçinin kaldığı Karaarslan Obası, bu günler de yavaş yavaş yaylacılarla dolmaya başladı.

Elektriğin olmadığı, hayvanların sere serpe otlandığı obayı ziyaret edenler kendinden geçiyor.

(İHA)