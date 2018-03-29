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Kadıralak Yaylası mor elbisesini giydi

Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylasıi havadan görüntülendi.

29 Mart 2018 Perşembe 13:05

Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylasıi havadan görüntülendi.

Yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası maviye boyanmaya başladı. Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili’ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olmaya aday görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı. Yayla, geçtiğimiz yıl Nisan ayı başında kendisi ile özdeşleşen mavi yıldız çiçekleri ile bezenirken, bu yıl kışın bölgede yumuşak geçmesi ve hava sıcaklıklarının da bölgede son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçtiğimiz yılların aksine 2 hafta erken açtı. Yaylanın mavi yıldız çiçekleri ile maviye boyanmaya başladığını gören vatandaşlar manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı. Yöresel kıyafet giyen kadınlar ile ilköğretim okulu öğrencileri yaylada horon oynayarak yaylanın keyfinin çıkartırken, "Herkesi Kadıralak Yaylası’na bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundular.

YAPAY BİR GÖLLE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

’Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan ince uzun yapraklı ’mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren ’Mavi yıldız’ çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.

(İHA)
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