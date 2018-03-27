Göreme Tarihi Milli Parkına ödül

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan Göreme Tarihi Milli Parkı’na bağımsız uluslararası seyahat sitesi TripAdvisor tarafından mükemmellik sertifikası verildi.

Aylık ortalama 390 milyon ziyaretçisi ve 95 bin üyesi bulunan bağımsız uluslararası seyahat sitesi TripAdvisor, Orman ve Su İşleri Bakanlığının koruması altında buluna 41 alana 4,5-5 yıldız arasında puan verdi. 5 yıldızın en yüksek puanı temsil ettiği değerlendirmede 4,5-5 yıldız alan 41 korunan alan arasında Beyşehir Gölü, Boraboy Gölü, İğneada Longoz Ormanları, Spil Dağı, Truva, Küre Dağları Milli Parkları ile Boraboy, Dülükbaba, Güzeldere, İncekum, Karagöl, Yazılı Kanyon gibi tabiat parkları yer aldı.

TRAVELLERS CHOİCE ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Göreme Tarihi Milli Parkı ise bu yıldızlı puanlama sisteminin de üstüne çıkarak, TripAdvisor’ın 2017 yılında en çok ziyaret edilen ve milyonlarca ziyaretçinin değerlendirmesine dayanarak yaptığı seçimde Türkiye’nin en iyi 10 noktası sıralamasına girdi. 7. sırayı alan milli park 2017 Travellers Choıce ödülüne layık görüldü. En yüksek başarı sayılan TripAdvisor sitesinin ödülü her yıl, yüzde 1’e giren seçkin kategorilere (gezilecek yerler, oteller, müzeler, parklar gibi) veriliyor. Ayasofya Müzesinin 1. sırayı aldığı sıralamada 7. sırada yer alan Göreme Tarihi Milli Parkı, 702 kişinin puanlamasında 572 kişi tarafından 5 yıldız (mükemmel), 106 kişi tarafından ise 4 yıldıza (çok iyi) layık görüldü ve ortalamada 5 yıldız aldı.

Göreme Tarihi Milli Parkı’na yerli turistlerin yanı sıra dili İngilizce olan ülkeler başta olmak üzere İspanya Portekiz, İtalya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden yorumlar yapıldı.

"YAPILAN YATIRIMLAR İLE ZİYARETÇİ SAYILARI ARTIYOR"

Uluslararası seyahatle ilgili kuruluşlar tarafından bu tip ödüllere layık görülmenin önemine değinen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise “Korunan alanlarda yerli ve yabancı misafirlerin rahatça gezebilmesi, bu alanlarda huzurlu bir şekilde vakit geçirmesi için pek çok yatırım yapıyoruz. Bu yatırımları yaparken temel maksadımız ise bu alanlarda tabiat güzelliğini, tarihi dokuyu ve ekolojik dengeyi bozmadan yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere en kaliteli hizmeti verebilmek. Yapılan yatırımlar neticesinde ise her geçen gün korunan alanları tercih eden turist sayısı arttığı gibi alanlarımız da ödüle doymuyor” değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)