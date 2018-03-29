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Denizden yarım ton atık çıkarıldı

"Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları bu hafta Gümüşlük Mahallesi’nde devam etti. Dalgıç ekibi tarafından deniz dibinden yarım ton atık çıkarıldı.

29 Mart 2018 Perşembe 14:06

"Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları bu hafta Gümüşlük Mahallesi’nde devam etti. Dalgıç ekibi tarafından deniz dibinden yarım ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesinin 4 yıl önce başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında 13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, her yaz sezonu öncesi Bodrum koylarını temizliyor. Her hafta farklı bir koyda sürdürülen çalışmalarda dalgıçlar bu hafta da Gümüşlük koyunu temizledi.

1.5 SAAT SÜRDÜ

Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencilerinin de izlediği ve yaklaşık 1,5 saat süren temizlikte deniz dibinden; 73 kilogram cam, 46 kilogram plastik, 33 kilogram teneke, 230 kilogram ahşap, 13 kilogram alüminyum ve 111 kilogram da tekstil olmak üzere toplam 506 kilogram atık çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine nakledildi.

Bu sene 19 noktada yapılması planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, Gümüşlük’ten sonra cumartesi günü Adaboğazı’nda ve ardından Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum’da devam edecek.

(Tuba Ayhan/İHA)
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