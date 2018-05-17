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Deniz dibi temizlik çalışmaları sona erdi

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen “Denize En Çok Mavi Yakışır” Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarının 2018 yılı etabı Bodrum merkezde yapılan çalışmalar ile sona erdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:45

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen “Denize En Çok Mavi Yakışır” Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmalarının 2018 yılı etabı Bodrum merkezde yapılan çalışmalar ile sona erdi.

Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi tarafından gerçekleştirilen “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlatılan Bodrum Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl Bodrum yarımadasındaki 19 koyda dalış yapılarak deniz dibi büyük oranda atıklardan arındırıldı. Yerli yabancı tatilcilerin çoğunlukla bulunduğu, denize girip yüzdüğü sahiller 2018 yaz sezonuna hazır edildi.

En son 16 Mayıs Çarşamba günü Bodrum merkezdeki Kumbahçe sahilinde gerçekleşen çalışmalarda dalgıçlar, yaklaşık üç saat boyunca dalış yaparak deniz dibinde birikmiş atıkları topladı. Bodrum Katı Atık Teknesinin de yardımcı olduğu çalışmada Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çıkan atıkları karaya çıkararak ardından Konacık’taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.

Kumbahçe’deki çalışmada denizden 48 kg cam, 42 kg metal, 28 kg plastik, 62 kg tekstil, 4 kg elektronik, 21 kg bahçe ve 18 kg da kompozit ve diğer atıklar olmak üzere toplam 223 kg atık çıkarıldı.

Çalışma sırasında sahilde oturan ve denize girenlerin yanı sıra cafe ve restoran yetkilileri de çalışmaları meraklı gözlerle takip ederek Bodrum Belediyesi’ne ve dalış ekibine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, iki yıl önce İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 36 bin öğrencinin katılımıyla yaptığı anket sonucu 12. İletişim Ödüllerindeki "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü alan "Denize En Çok Mavi Yakışır”ın ilerleyen yıllarda da aksamadan geleneksel olarak devam etmesini diledi. Büyük yankı uyandıran bu projenin birçok il ve ilçeye de örnek olduğunu, projenin işleyişi hakkında birçok belediyenin arayarak bilgiler aldığını ifade ederek, “Çevreyi koruma bilincini ve doğa sevgisini yediden yetmişe herkese aşılamak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz projenin etkisini, atık miktarını inceleyerek görebiliyoruz. Biliyorsunuz ki Bodrum, dünyada mavi yolculuğu başlatan yerdir. Onun için bu mavi yolculuk, bu denizlerden başladıysa; bu denizlerimiz bir ömür, bizden sonraki nesillere de hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etmelidir. Bizim en büyük çabamız budur” dedi.

(İHA)
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