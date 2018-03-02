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Boz ayıların uyku düzeni bozuldu

Havaların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi boz ayılarında uykusunu bozdu. Uyku düzeni bozulan boz ayılar yavrularıyla birlikte Sarıkamış çöplüğüne indi.

02 Mart 2018 Cuma 09:01
Boz ayıların uyku düzeni bozuldu

Havaların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi boz ayılarında uykusunu bozdu. Uyku düzeni bozulan boz ayılar yavrularıyla birlikte Sarıkamış çöplüğüne indi.

Sarıkamış’ta, ormanda yaşayan boz ayıların uyku düzeni havaların ısınması ve ilçe çöplüğü yüzünden bozuldu. Normalde kış uykusunda olması gereken ayılar, yavrularıyla birlikte çöplüğe inerek karnını doyurdu.

Yazın Artvin kırsalına giden boz ayılar, Kasım ayı sonunda gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış’a geliyor. Kışın Sarıkamış sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusundan erken uyandı.

Uykudan uyan boz ayılar, soluğu Sarıkamış merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe çöplüğünde aldı. Çöplüğe yavrularıyla birlikte gelen ayılar, burada bir süre yiyecek arayarak karnını doyurdu. Karınları doyuran ayılar bir süre sonra geldikleri yoldan ormana geri döndü.

(Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım/İHA)
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