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Akyatan Gölü’nde albino sakarmeke görüldü

Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında rastlanan "albino sakarmeke" kameralara takıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:23
Akyatan Gölü’nde albino sakarmeke görüldü

Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında rastlanan "albino sakarmeke" kameralara takıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı kuş gözlemi çalışmalarını yürütürken Adana Karataş Akyatan Gölü’nde sıra dışı görüntülere tanıklık etti. Uluslararası ölçütlere göre, Türkiye’de uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Akyatan Gölü’nde binlerce sakarmekenin arasında albino bir tür kameralara takıldı.

ALBİNOLARIN TEK FARKI RENKLERİ

Binlerce insanı ya da hayvanı etkileyen genetik bir bozukluk olan albinoluk canlılarda renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanıyor. Albino canlıların en büyük özelliği ciltlerinin beyaz veya renksiz olması. Bu canlılar bağlı bulundukları türlerinin bütün özelliklerini taşırlar tek farkları renkleri. Canlının gözleri, cildi ve saç rengi bu durumdan en çok etkilenen yapıları. Kameralara takılan bu Sakarmeke de türünün tam tersi bir renge sahip bulunuyor.

GÖLDE BU YIL 165 BİN 638 ADET KUŞ SAYILDI

Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Akyatan Gölü’nün, göç yolu üzerinde bulunması, yaşama ortamlarının çeşitliliği ve uygun iklim koşullarının bulunması, alanı kuş varlığı yönünden zengin ve önemli kılıyor. Bu sebeplerle alan yıl boyunca 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenli olarak yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında Akyatan Gölü’nde bu yıl 165 bin 638 adet kuş sayıldı.

KIŞLAMA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ALAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Akyatan Gölü’nün kışlama alanı olarak son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Özellikle şiddetli soğukların Anadolu’ya egemen olduğu dönemlerde ve Anadolu yaylasındaki göllerin donmasıyla birlikte alandaki kuş varlığı büyük sayılara ulaşıyor. Korumamız altındaki bu alanda nesli tehlikede olan dikkuyruk ördeğin yanı sıra, elmabaş patka, fiyu, suna ve flamingo kalabalık gruplar oluşturuyor. Albino sakarmekenin görüntülendiği bu alanda sakarmekeler de kışlayan önemli türlerden biridir” diye konuştu.

(İHA)
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