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700 yıllık çınar kurumaya terk edildi

Bursa’da 700 yıllık çınar bakımsızlıktan çürümeye başladı.

12 Mart 2018 Pazartesi 11:13
700 yıllık çınar kurumaya terk edildi

Bursa’da 700 yıllık çınar bakımsızlıktan çürümeye başladı.

Gemlik ilçesinin Katırlı köyünde bulunan ve köy ile birlikte ekildiği tahmin edilen asırlık çınar son yıllarda kurumaya başladı. Çınarın dallarının yarısı kurudu. Sadece 2 dalı kalan tarihi çınar için köylüler belediyeye haber verdi. Belediye yetkilileri tarafından gelip incelenen çınarın 2 aya bakımı yapılacağı söylendi. Bu vaadin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen tarihi çınara bakım yapmaya kimsenin gelmediğini belirten köylüler, çınarın bir an önce kurtarılmasını istiyor.

"TARİHİ ÇINARIMIZ KURTARILSIN"

700 yıllık tarihi çınarlarının dedelerinin hatırası olduğunu ifade eden Katırlı Muhtarı Ahmet Çakmak, "Köyümüz 700 yıllık bir köy. Köyümüzün kurulduğu tarihle aynı zamanda dikilen çınar kurumaya başladı. Çınarın dalları kurudu, şimdi 2 dalı kaldı. Onlar da kurumaya başladı. 2 yıl önce belediyeye bakım yapılması için başvuru yaptık. ’2 ay sonra bakım yapacağız’ dediler. 2 yıl oldu, gelen giden yok. Bu çınarın altında dedelerimiz oturmuş, şimdi de biz oturuyoruz. Tarihi çınarımız kurumasın, kurtarılsın" dedi.

(Burak Türker - Yunus Can Beşiktepe/İHA)
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