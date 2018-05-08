WinnerInno ile inovasyon her yerde

ManAsset ve FYK Teknoloji, organizasyonlara inovatif düşünme yeteneği kazandırmak ve çalışan bağlılığını arttırmak amacıyla benzersiz ve fark yaratan “Winnerinno” mobil inovasyon uygulamasını hayata geçirdi. Londra ve İzmir Ar-Ge merkezinde geliştirilen bu yeni uygulamanın lansmanı Birleşik Krallık ve Türkiye’de Nisan ayında gerçekleştirildi.

Winnerinno, organizasyonlara inovatif düşünme yeteneği kazandıran, yaratıcılığı teşvik eden, tüm çalışanlara özellikle de Y ve Z kuşağına hitap eden, pozisyon ve unvan ayırımı yapmadan herkese eşit şans tanıyan, her yerden ulaşılabilen, benzersiz ve fark yaratan bir mobil inovasyon uygulamasıdır.

Biz inanıyoruz ki, herkesin sahip olduğu değerli bir fikir mutlaka vardır. WinnerInno, organizasyondaki tüm çalışanların sahip oldukları bu değerli inovasyon fikirlerini videolarla paylaşacakları, izledikleri en iyi fikirleri kendilerinin oylayarak seçecekleri, gösterdikleri medeni cesaret, dikkat ve yaratıcılık karşısında ödüllendirilip takdir edilecekleri, yaratıcılığı teşvik etmenin en yeni, eğlenceli ve etkili platformudur.

ManAsset ve FYK tarafından İzmir Ar-Ge merkezinde geliştirilen Winnerinno, 2 kadın girişimcinin 20 yıl üzeri sahip oldukları tecrübe ve deneyimi pazarın ihtiyacı ile buluşturdukları, teknolojisini ve dizaynını kendilerinin ürettikleri, bu kapsamda dünyada İLK olan ve global marka olma yolunda ilerleyen bir inovasyon zekâsı ürünüdür. WinnerInno, performans sistemini ve işveren markasını güçlendirmenin yanı sıra, yeni yeteneklerin keşfini kolaylaştırıp, inovatif şirket kültürünün yerleşmesine olanak sağlamaktadır. ‘Biz’ bilincini geliştirerek Y ve Z kuşağına heyecan veren bu yeni uygulama; hızı, teknolojisi ve ekonomik özellikleriyle de ön plana çıkmaktadır.