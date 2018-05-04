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Twitter’den kullanıcılarına: şifrenizi değiştirin

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle dünyadaki tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini yönünde çağrıda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:00
Twitter’den kullanıcılarına: şifrenizi değiştirin

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle dünyadaki tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini yönünde çağrıda bulundu.

Twitter Inc’den yapılan açıklamada, daha fazla güven ve emniyet açısından 330 milyondan fazla kullanıcısının şifrelerini değiştirmeye çağırdı.

İcra Kurulu Başkanı Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “tespit edilen hata yüzünden şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını kaydetti. Dorsey,”Bu hatayı düzelttik ve herhangi birinin ihlalini veya yanlış kullanımını engelledik.” Sorunun, tamamen çözüldüğünü ve çalınan veya kötüye kullanıldığına dair hiçbir belirti bulunmadığını belirterek, yine de, tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmelerinin güvenlik açısından uygun olacağını” söyledi

(Hasan Çelik/İHA)
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