Stephen Hawking hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

21 yaşında yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan ünlü bilim adamı, kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemiyle insanlarla iletişim kuruyordu. Hayatı boyunca bir çok ödül alan ve yaptığı çalışmalarla adından çokça söz ettiren Hawking, 76 yaşında ve 3 çocuk babasıydı.

(İHA)