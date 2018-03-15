Ortaokul öğrencilerinden insansız keşif kara aracı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulunda açılan Kodlama Atölyesinde öğrenciler Türk ordusunun daha fazla şehit vermemesi için ‘Turbocan’ isimli insansız kara keşif aracı tasarladı. Paletle hareket eden Turbocan hem keşif amaçlı kullanılabiliyor hem de imha yeteneğine sahip.

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş öncülüğünde il genelinde başlatılan ve Türkiye’ye yayılan ‘Kodla(Ma)nisa Projesi tüm hızıyla sürüyor. Manisa’da öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla kodlama atölyelerine Ali Rıza Çevik Ortaokulu da katıldı. Kodlama Atölyesinin açılışına, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, MİDDER Manisa Şube Başkanı Tarık Çanlı, Okul Müdürü Fevzi Yıldız ve Okul Aile Birliği Başkanı Zerrin Ağar katıldı. Protokol üyeleri, açılıştan sonra öğrencilerin yaptığı çalışmaları dikkatli bir şekilde inceledi.

Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde kodlama becerileri kazanıp bunları robotlar üzerinde kullanarak özgün projeler geliştirmesi amacıyla hazırlanan Kodlama Atölyesinde öğrencilerin birbirinden ilginç tasarladığı robotlar dikkat çekti.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Malzemeler setle birlikte geliyor. Ondan sonra çocuklarımız sabırla bunu yapıyorlar. Çünkü insan hayatında en önemli unsurlardan bir tanesi sabırdır. Örneğin insansız kara aracını 3 kişi 4 günde yaptı. Yani 3-4 günde bir şey üretiyorsunuz. Şu parçadan ne üreteceğine siz karar veriyorsunuz. Bugün bir pil olabilir yarın engelli kardeşimiz için bir alet olabilir. Çocuklarımızı özellikle gençlerimizi bu sabırlarından dolayı tebrik ediyorum. Ben şunu da iddia ediyorum. Avrupa ile yarıştığımız en iyi noktalardan bir tanesi şuan da kodlama ve bu çocuklar sayesinde. Şehzadeler ilçemizde bu tür kodlama atölyelerin sayısını artıracağız” diye konuştu.

İNSANSIZ KEŞİF KARA ARACI: ’TURBOCAN’

Kodlama atölyesinde robotlar tasarladıklarını ifade eden öğrencilerden Mustafa Aysel, “İnsansız kara keşif aracı tasarladık. Bizim bunu yapmamızdaki amacımız Afrin’deki operasyonda şehitlerimiz var. Şehitlerimizin daha fazla olmaması için insansız bir araç tasarladık. Bu araç hem imha, hem de inceleme amaçlı kullanılıyor. Askerlerimize ağırlık olmaması için destekçi robot tasarladık. Robot geliyor cephaneyi getiriyor. Ufak ufak parçaları deneye deneye robot haline getirdik. Yapmadan önce çiziyoruz, kodlar veriyoruz. Robota kendi adımızı koyduk Turbocan diye. Yaptığımız bu araç sayesinde askerlerimiz daha fazla yorulmayacak. Bu aracımızı paletlerle tasarladık arazide gitmesi için. Biz buna bir komut verdik. İşaretlediğimiz yere mekanizma ateşi atıyor” dedi.

(Sadık Cangel/İHA)