Kripto paralar Verto cüzdan ile güvende

Volentix ekosisteminin yerli dijital varlığı olan VTX'in nitelikli satışlarını kolaylaştırmak üzere kurulan çok birimli eş düzey indirilebilir VERTO cüzdanı duyuruldu.

Volentix Dijital Varlıklar Ekosistemi, zixipay ve Blocktopus olmak üzere iki farklı üçüncü parti ödeme yöntemlerini birleştirerek VERTO adında bir cüzdanı duyurdu. VERTO, üçüncü parti takas sistemlerinin risklerini ortadan kaldırmak için ve dijital varlık işlemlerini desteklemek için Volentix Labs’in geliştirdiği yenilikçi bir indirilebilir cüzdan olarak öne çıkıyor. Volentix’in ekosisteminde; temel sütun olan VERTO’nun yanı sıra bu sistem içerisinde, kullanıcılara merkezileştirilmiş takas imkânı sunan VDEX, tanıtım ve pazarlama platformu VENUE ve derecelendirmeler için kullanılan araştırma aracı VESPUCCI de bulunuyor.

VERTO’nun ilk sürümü, bu ekosistem içerisinde kullanılacak yerel birim olan VTX tokenları saklamakla kalmıyor, VTX denge verileri dahil olmak üzere temel UX/UI işlevlerini de sunmayı hedefliyor. İkinci nesil VERTO’da ise temel uygulamalar tarafından sağlanan araçları kullanarak, Volentix ekosistemindeki kullanıcılarıyla etkileşimi ve işlevselliği yüksek ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Merkezi takas uygulamalarının aksine VERTO, varlık sahibinin özel anahtarlarının kontrolünü kişisel cihazlarından sürdürmesini planlıyor. Bu sayede muhafaza edilen varlıkların üçüncü parti kişilere devredilmesini önlemiş oluyor. Bu uygulamayla birlikte üçüncü taraf bir aracıya güvenmenin getirdiği bilgisayar korsanlığı ve hata tabanlı riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. VERTO, 64 karakterli bir şifre ile kişilerin cihazlarındaki anahtar deposuna, şifrelenip saklanacak bir EOS tabanlı cüzdan yerleştirmeyi planlıyor. Güvenlik gereği bu cüzdana uzaktan depolama yapılamıyor ve parola sıfırlamak da mümkün değil. Bu nedenle, anahtarların ve şifrelerin güvenli bir yerde yedeğinin bulundurulması önem kazanıyor. Ayrıca EOS blockchain üzerinde kimlik doğrulaması sistemini çalıştırmayı planlıyorlar. 5 Kasım 2018’de nitelikli satışa başlayan olan Volentix, sınırlı bir süre boyunca VTX satın almak için onay sürecini başarıyla geçen kişilere 200 VTX Bonus kazanma hakkı tanıyor.