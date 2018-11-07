Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94876
ALTIN
212.475
DOLAR
5.3957
STERLİN
7.0881
EURO
6.1740
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kripto paralar Verto cüzdan ile güvende

Volentix, Kullanıcıları bilgisayar korsanlığının ve dijital dünyanın hatalarından doğan risklerinden koruma amacıyla VERTO ile güvenilir bir cüzdan sunuyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:53
Kripto paralar Verto cüzdan ile güvende

Volentix ekosisteminin yerli dijital varlığı olan VTX'in nitelikli satışlarını kolaylaştırmak üzere kurulan çok birimli eş düzey indirilebilir VERTO cüzdanı duyuruldu.

Volentix Dijital Varlıklar Ekosistemi, zixipay ve Blocktopus olmak üzere iki farklı üçüncü parti ödeme yöntemlerini birleştirerek VERTO adında bir cüzdanı duyurdu. VERTO, üçüncü parti takas sistemlerinin risklerini ortadan kaldırmak için ve dijital varlık işlemlerini desteklemek için Volentix Labs’in geliştirdiği yenilikçi bir indirilebilir cüzdan olarak öne çıkıyor. Volentix’in ekosisteminde; temel sütun olan VERTO’nun yanı sıra bu sistem içerisinde, kullanıcılara merkezileştirilmiş takas imkânı sunan VDEX, tanıtım ve pazarlama platformu VENUE ve derecelendirmeler için kullanılan araştırma aracı VESPUCCI de bulunuyor.

VERTO’nun ilk sürümü, bu ekosistem içerisinde kullanılacak yerel birim olan VTX tokenları saklamakla kalmıyor, VTX denge verileri dahil olmak üzere temel UX/UI işlevlerini de sunmayı hedefliyor. İkinci nesil VERTO’da ise temel uygulamalar tarafından sağlanan araçları kullanarak, Volentix ekosistemindeki kullanıcılarıyla etkileşimi ve işlevselliği yüksek ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Merkezi takas uygulamalarının aksine VERTO, varlık sahibinin özel anahtarlarının kontrolünü kişisel cihazlarından sürdürmesini planlıyor. Bu sayede muhafaza edilen varlıkların üçüncü parti kişilere devredilmesini önlemiş oluyor. Bu uygulamayla birlikte üçüncü taraf bir aracıya güvenmenin getirdiği bilgisayar korsanlığı ve hata tabanlı riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. VERTO, 64 karakterli bir şifre ile kişilerin cihazlarındaki anahtar deposuna, şifrelenip saklanacak bir EOS tabanlı cüzdan yerleştirmeyi planlıyor. Güvenlik gereği bu cüzdana uzaktan depolama yapılamıyor ve parola sıfırlamak da mümkün değil. Bu nedenle, anahtarların ve şifrelerin güvenli bir yerde yedeğinin bulundurulması önem kazanıyor. Ayrıca EOS blockchain üzerinde kimlik doğrulaması sistemini çalıştırmayı planlıyorlar. 5 Kasım 2018’de nitelikli satışa başlayan olan Volentix, sınırlı bir süre boyunca VTX satın almak için onay sürecini başarıyla geçen kişilere 200 VTX Bonus kazanma hakkı tanıyor.

Anahtar Kelimeler:
VolentixKripto Para CüzdanVerto Cüzdan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günleri artık sosyal medya olmayacak
Pazar günleri artık sosyal medya olmayacak
Öğrencilerden roket atan "İHA’
Öğrencilerden roket atan "İHA’
BTK’dan bilinçli ve güvenli ’internet’ uyarısı
BTK’dan bilinçli ve güvenli ’internet’ uyarısı
13 yaş altındaki kullanıcıları engelleme kararı aldı
13 yaş altındaki kullanıcıları engelleme kararı aldı
Bir reaktörle Güneş’ten daha yüksek ısı elde ettiler
Bir reaktörle Güneş’ten daha yüksek ısı elde ettiler
NASA Juno’nun Jupiter görevini uzatıyor
NASA Juno’nun Jupiter görevini uzatıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim