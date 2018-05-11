Doktora öğrencisi 5 eksenli yerli robot tasarladı

Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Savaş Koç, silindirik ve dikdörtgen şeklindeki parçaları tutan, doğrusal olarak üç boyutlu hareket eden, iki eksende de döndürme yapan 5 eksenli mafsallı yerli bir robot tasarladı.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Doğan’ın doktora öğrencisi olan Savaş Koç’un geliştirdiği 5 eksenli mafsallı robotun doktora sınavındaki sunumuna Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa ve bölüm hocaları katıldı.

Piyasada kullanılan yabancı menşeili robotlarla rekabet edecek yerli robot yapımının önünü açan doktora öğrencisini tebrik eden Rektör Taşaltın, "Doktora öğrencimiz bir robot tasarladı. Piyasada binlerce robot var ama bu robotun piyasadakilerden farkı, piyasadakiler 500 bin liraya mal edilirken, öğrencimiz hem daha özellikli olan bu robotu 8-10 bin liraya mal etti. Tüm kodları kendisi tarafından yazılmış olan bu robot çok ucuza mal olmuş. Tebrik ediyorum. Daha güzel ve önemli çalışmalara imza atmasını bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Cengiz Doğan, "Robot, rulmanlı yataklama sistemi ile düşey eksende dönerken robotun gövdesi ve kolu ise yatay eksende hareket etmekte. Tutucu aksamı ise robot kolu ucuna birbirine dik 2 eksende dönerek 5 eksende hareket sağlıyor. Robot tasarımında halen robotlarda kullanılan planet dişli rulmanlar yerine rulmanlı vidalı lineer aktuatörler kullanılmıştır. Robot bir joistik ile operatör kontrollü olarak çalıştırılarak, bir parçayı 5 eksende hareket ettirilip hareket yörüngesi sisteme kayıt ile robotun aynı hareketleri tekrarlanması sağlanmaktadır. Geliştirdiğimiz 5 eksenli robot sisteminde step motor yerine servo motorlar, mach3 kontrol kartı yerine de 6 eksenli kontrol kartı kullanılarak piyasada kullanılan yabancı menşeili robotlarla rekabet edecek yerli bir 6 eksenli robot yapılabileceği kanaati oluşmaktadır" diye konuştu.

(İHA)