Doğuştan engelli liseli genç fizik tedavi robotu geliştirdi

Serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen liseli genç fizik tedavi robotu geliştirdi.

Bilecik Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Kundakçı, (17), serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Sol elini tam olarak kullanamayan ve bunun için 17 yaşına kadar fizik tedavi gören genç kız, hastaların evlerinde kendi imkanlarıyla fizik tedavi görebilmeleri için makine geliştirdi. "Splintmatik" adını verdiği makine, ele bağlanarak, hastaya fizik tedavi yapıyor. Şimdilik sadece el için fizik tedavi yapan aparatını geliştiren Kundakçı, ayak ve omuz için de fizik tedavi yapan alet geliştireceğini söyledi.

Geliştirdiği robotuyla Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasına" katılan Ayşe Kundakçı, birinci olmayı hedefliyor. Fizik tedavi merkezlerinde çok zorlandığını belirten Ayşe Kundakçı, "Ben 13 yıldır fizik tedavi görmekteyim. Serebral palsi hastasıyım. Bu hastalığın zorluklarını iyi biliyorum. Şu an bir elimi tam olarak kullanamıyorum. Fizik tedavi olmam gerekiyor. Benim gibi hastalar evlerinde tedavi olabilsin diye böyle bir robot geliştirdim. Bu robot şimdilik sadece ele uyumlu. Bunu ayak ve sırt bölgelerini de çalıştırabilecek şekilde geliştireceğim. Bu aleti çok ucuza mal ettim" dedi.

Ayşe Kundakçı’nın fizik öğretmeni Asuman Çelik, "Öğrencim Ayşe serebral palsi hastası. 13 yıldır fizik tedavi görüyor. Fizik tedavi merkezlerinde aksayan tedavilerini evde de uygulayabilmek için böyle bir projesi olduğunu söyledi. Ben de elimden geldiğince yardımcı oldum. Bu aletle birlikte fizik tedavi süreçlerinde daha da ilerleme olacağını umut ediyorum. Hastalar bu aleti doktorlar onay verdikten sonra kullanabilecekler. Umarım bu cihaz bütün hastalar ve fizyoterapist ihtiyacı olanlar için faydalı olur" şeklinde konuştu.

Ayşe Kundakçı, yarışmada teknoloji tasarım alanında birinci olarak Antalya’da düzenlenen TÜBİTAK finaline katılmaya hak kazandı.

(Burak Türker/İHA)