Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Doğuştan engelli liseli genç fizik tedavi robotu geliştirdi

Serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen liseli genç fizik tedavi robotu geliştirdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 10:37
Doğuştan engelli liseli genç fizik tedavi robotu geliştirdi

Serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen liseli genç fizik tedavi robotu geliştirdi.

Bilecik Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Kundakçı, (17), serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Sol elini tam olarak kullanamayan ve bunun için 17 yaşına kadar fizik tedavi gören genç kız, hastaların evlerinde kendi imkanlarıyla fizik tedavi görebilmeleri için makine geliştirdi. "Splintmatik" adını verdiği makine, ele bağlanarak, hastaya fizik tedavi yapıyor. Şimdilik sadece el için fizik tedavi yapan aparatını geliştiren Kundakçı, ayak ve omuz için de fizik tedavi yapan alet geliştireceğini söyledi.

Geliştirdiği robotuyla Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasına" katılan Ayşe Kundakçı, birinci olmayı hedefliyor. Fizik tedavi merkezlerinde çok zorlandığını belirten Ayşe Kundakçı, "Ben 13 yıldır fizik tedavi görmekteyim. Serebral palsi hastasıyım. Bu hastalığın zorluklarını iyi biliyorum. Şu an bir elimi tam olarak kullanamıyorum. Fizik tedavi olmam gerekiyor. Benim gibi hastalar evlerinde tedavi olabilsin diye böyle bir robot geliştirdim. Bu robot şimdilik sadece ele uyumlu. Bunu ayak ve sırt bölgelerini de çalıştırabilecek şekilde geliştireceğim. Bu aleti çok ucuza mal ettim" dedi.

Ayşe Kundakçı’nın fizik öğretmeni Asuman Çelik, "Öğrencim Ayşe serebral palsi hastası. 13 yıldır fizik tedavi görüyor. Fizik tedavi merkezlerinde aksayan tedavilerini evde de uygulayabilmek için böyle bir projesi olduğunu söyledi. Ben de elimden geldiğince yardımcı oldum. Bu aletle birlikte fizik tedavi süreçlerinde daha da ilerleme olacağını umut ediyorum. Hastalar bu aleti doktorlar onay verdikten sonra kullanabilecekler. Umarım bu cihaz bütün hastalar ve fizyoterapist ihtiyacı olanlar için faydalı olur" şeklinde konuştu.

Ayşe Kundakçı, yarışmada teknoloji tasarım alanında birinci olarak Antalya’da düzenlenen TÜBİTAK finaline katılmaya hak kazandı.

(Burak Türker/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liselilerden su tasarrufu yapan robot ve uygulama
Liselilerden su tasarrufu yapan robot ve uygulama
Ortaokul öğrencilerinden insansız keşif kara aracı
Ortaokul öğrencilerinden insansız keşif kara aracı
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Stephen Hawking hayatını kaybetti
İnsansız zırhlı kara aracı ‘Ejder Yalçın’ göreve hazır
İnsansız zırhlı kara aracı ‘Ejder Yalçın’ göreve hazır
Ulaştırma Bakanlığı’ndan 5G için uluslararası işbirliği
Ulaştırma Bakanlığı’ndan 5G için uluslararası işbirliği
BTK’dan "baz istasyonu" açıklaması
BTK’dan "baz istasyonu" açıklaması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim