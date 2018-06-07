BTK’dan bilinçli ve güvenli ’internet’ uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tatil dönemlerinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şeklide kullanmaları ve yıl boyunca edindikleri kazanımların kaybedilmemesi için ailelere önerilerde bulundu.

BTK’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, uzun bir eğitim öğretim maratonun ardından öğrencileri 3 aylık bir yaz tatili döneminin beklediği belirtilerek, “Bütün bir yıl yoğun ders temposunda yorulan çocuklar, yaz tatilinde hem dinlenecek hem eğlenecek hem de bilgisayar, telefon ve interneti daha fazla kullanabilecekleri bir sürece girecek. Bu dönemde ailelere büyük görevler düşüyor. Ebeveynler, çocuklarını tatil diye, başıboş bırakmamalı ve internet üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmalılar. Günümüzde artık çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet vb. cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. Özellikle günümüzde dijital yerliler olarak adlandırılan çocuklar ile internet kullanım yaşının her geçen gün düşmesi, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor. Bu süreçte de ebeveynlere önemli görevler düşüyor” denildi.

“EKRANLARI VE SANAL OYUNLARI GERÇEK HAYATA DEĞİŞMEYİN”

Çocukların internet bağımlılığını, internet ve sosyal ağlar üzerinden gelebilecek her türlü tehlikeyi önlemek için internet kullanımının sınırlandırılması, çocukların mutlaka sosyal aktivitelere yönlendirilmeleri gerektiğini açıklayan yetkililer, ekranların ve dijital-sanal oyunların, gerçek arkadaşlıklara ve sokak oyunlarına tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada şunlara değinildi:

“Son dönemde dünyada ve ülkemizde pek çok gencin olumsuz etkilenmesine sebep olan, oyun gibi görünüp yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı altında, geleneksel aile yapısını, kültürel kodlarımızı, çocukların ve gençlerin güvenliğini hedef alan, sosyal paylaşım ağlarında viral olarak yayılan bu tür tehlikelere karşı ailelere büyük görevler düşüyor. Aileler, öncelikle şiddet, bağımlılık, müstehcenlik, İslamofobi, siber zorbalık ve istismar gibi tehlikeler barındıran bazı oyunların ve bilinçli kullanılmayan sosyal medyanın internet üzerinden, kötü niyetli kişilerin emellerine ulaşmak için kullandıkları bir silah olabileceğinin farkında olmalıdır. Veliler, hem kendileri hem de çocukları için Güvenli İnternet Hizmetini kullanabilir. Tercihe bağlı ve tamamen ücretsiz olan Güvenli İnternet Hizmetini tercih ederek, çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda korumuş olurlar. Aile ve çocuk profilinden oluşan Güvenli İnternet Hizmeti hakkında daha detaylı bilgi www.guvenlinet.org.tr adresinden edinilebilir.”

Güvenli İnternet Hizmetinin öneminin vurgulandığı açıklamada, “Ebeveynler öncelikle çocuklarını internetle uzun süre baş başa bırakmamalı ve çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalıdır. Aileler, çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemelidir. Çocukların bilgisayarda veya cep telefonu gibi teknolojik cihazlarda geçirdikleri süreye mutlaka sınır getirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

“OYUNLAR ÇOCUKLARIN YAŞINA UYGUN OLARAK SEÇİLMELİDİR”

“Dijital oyunları çocukları ile birlikte oynamak mevcut risklerden haberdar olmak ve zamanında önlem almak açısından son derece önemlidir” denilen açıklamada şunlara yer verildi:

“Ayrıca oyunlar çocukların yaşına uygun olarak seçilmelidir. Çocukların sosyal paylaşım mecralarında, linkler aracılığıyla yayılan zararlı içeriklerin ve oyun görünümündeki tehlikeli akımların tuzağına düşmemesi için ebeveynler çocukların internette ne ile zaman geçirdiklerini kontrol etmelidir. Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte, sosyal aktivitelerde bulunmalı ve kaliteli zaman geçirmelidir. Yaz tatili boyunca, teknolojik aletleri ve interneti doğru, etkili ve bilinçli kullanmalarını sağladığımız müddetçe çocuklarımıza büyük bir iyilik yapmış oluruz. Bugün gerçek hayatta çocuklarımızı sakındığımız tehlikelerin hemen hepsi, internet ortamlarında fazlasıyla bulunuyor. Toplumda bu farkındalığı ve bilinci oluşturmak için başta ailelere, eğitimcilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına ve medya mecralarına büyük görevler düşmektedir. Ebeveynler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet kullanıcıları için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının bulunduğu http://www.guvenliweb.org.tr/ internet sitesinden, internet ve oyunlarla ilgili gerekli bilgiyi edinebilirler. Yoğun bir yılın ardından yaz tatiline girecek öğrencilerimizi şimdiden tebrik eder, huzurlu ve güvenli bir yaz tatili geçirmelerini dileriz.”

(İHA)