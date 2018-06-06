13 yaş altındaki kullanıcıları engelleme kararı aldı

Twitter, 13 yaşın altındaki kullanıcıların erişimini engelleme kararı aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 13 yaşın altındaki kullanıcılarının erişimini engelleme kararı aldı. Twitter, bütün engellemelerin kullanıcıların doğum tarihlerini kayıt olurken ya da sonrasında eklediğine bakılmaksızın yapıldığını açıkladı. Twitter, engelli kullanıcılara gönderdiği mesajda, "Bir Twitter hesabı açabilmeniz için en az 13 yaşında olmanız gerekir. Siz bu şartları sağlayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcılarının her zaman 13 yaşında veya daha büyük olmasını şart koşarken, yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 13 yaşın altındaki internet kullanıcıları için daha fazla koruma sağlıyor. Yeni düzenlemelerle Twitter, bir kullanıcının sitede 13 yaşın altındayken yayınladığı içeriği yasal olarak saklayamıyor. Twitter, kullanıcıların 13 yaşından önce veya sonra yayınladığı içeriği ayıramayacağını belirterek, 13 yaş altındaki kullanıcıları engelliyor.

(İHA)