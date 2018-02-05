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Zonguldak'taki kazada o midibüs bozulan aracın yerine gönderilmiş

Zonguldak’ta 1 kişinin öldüğü 28 kişinin yaralandığı kazada yolcuların bindikleri aracın arızalanması üzerine, kaza yapan araca aktarıldıkları ortaya çıktı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:13
Zonguldak'taki kazada o midibüs bozulan aracın yerine gönderilmiş

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 16. Kilometresinde Osmanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sadi B. (55) idaresindeki 67 AS 262 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. 

Kazada Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Melike Aygün (19) yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunan 28 yolcu da yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yolcular BEÜ Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 24’ü hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

5 KİLOMETRE SONRA FECİ KAZA 

Akşam saatlerinde Kdz. Ereğli’den Karabük’e yolcu taşıyan aracın Sapça Tüneli yakınlarında arızalandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Karabük’e gitmek isteyen yolcuların Zonguldak’tan gelen 67 AS 262 plakalı midibüse aktarıldığı ve midibüsün yaklaşık 5 kilometre sonra kaza yaptığı ortaya çıktı. 

KIZ KARDEŞLERİ ÖLÜM AYIRDI 

İnşaat işçisi İlyas Aygün ile Cemile Aygün’ün 4 çocuğundan en büyüğü olan Melike’nin, aynı üniversitede kendisi gibi Fizyoterapi Bölümü’nde öğrenim gören kız kardeşi Mine ile Alaplı’dan yola çıktıkları ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı sabah saatlerinde otopsi işlemlerini sürdürürken baba İlyas ve anne Cemile de hastane morguna geldi. 

Kızını zorluklarla büyüttüğünü anlatan baba İlyas Aygün, “Benim canım gitti. Alaplı’dan Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’ne okumaya gitti yıllarca. Kızımın geleceği vardı, hayalleri vardı. Ben tabi şikâyetçiyim. Başkalarının canı yanmasın. Benim kızım için yıllardır verdiğim emek gitti” diye morgda gözyaşı döktü. 

TATİL DÖNÜŞÜ OKULA GİDİYORLARDI 

Ablasının hayatını kaybettiği kazada yaralanan Mine Aygün’ün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Melike Aygün’ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınarak ikindi namazını müteakiben Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde toprağa verilecek. 

Acı haberi alır almaz hastaneye koşan akrabalardan Mehmet Efe ise “Kayınbiraderimin kızı yolda kaza yapmış. Üzgünüz. Kardeşi ağır yaralı hastanede, ablası morgda. Karabük’te ikisi de üniversite okuyorlar. İkisi de üniversiteyi oraya yazmışlardı. Tatil dönüşü okula gidiyorlardı. Dört kardeşlerdi. Canımız yandı bir başkalarının canı yanmasın” şeklinde gözyaşı döktü. 

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:25
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak KazaTrafik Kazası
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