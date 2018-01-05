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Zonguldak'ta madencileri taşıyan minibüs takla attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı. Minibüste bulunan 10 madenci yaralandı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:00
Zonguldak'ta madencileri taşıyan minibüs takla attı

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesi girişinde meydana geldi. Sabah vardiyasından çıkan madencileri taşıyan minibüs Kdz. Ereğli istikametine seyir halindeyken yoldan çıkıp takla attı. Ters dönen minibüste bulunan 10 madenci kazada yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu sırada kaza yerinden geçen sürücülerin kazaya bakmak istediği sırada üç araç daha kaza yerinde çarpıştı. Kazaya karışan diğer araçlardan da ilk belirlemelere göre iki kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Trafik KazasıEreğli
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