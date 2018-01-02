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Zonguldak Kilimli'de doktor 2 polisi bıçakla yaraladı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde çevreye rahatsızlık verdiği ileri sürülen doktor, 2 polisi bıçakla yaraladı.

02 Ocak 2018 Salı 09:09
Zonguldak Kilimli'de doktor 2 polisi bıçakla yaraladı

Olay 22.30 sıralarında Zonguldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla dolaşan ilçede görevli doktor 32 yaşındaki Y.A., çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları Uğur G. ve Orkun D., Doktor Y.A.’yı gözaltına almaya çalıştı. Polislere direnen Doktor Y.A, polis memuru Uğur G.’nin üzerine atlayarak elindeki bıçakla sol gözünden, komiser yardımcısı Orkun D.’yi ise şakağından yaraladı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak kaçan doktor Y.A.’yı kovaladığı sırada ise polis memuru Yusuf B. düşerek dizinden yaralandı. Çok sayıda polisin kovaladığı şahıs, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı. Y.A ifadesi alınmak üzere Kilimli polis merkezine götürüldü.

Yaralanan polis memurları Orkun D., Uğur G. ve Yusuf B. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından polislerin tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, polis memurları sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Gözünden yaralanan Uğur G. ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 02.01.2018 09:22
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKilimliZonguldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği
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