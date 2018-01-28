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Zeytinburnu'nda silahlı saldırı

Zeytinburnu’nda Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklere moral vermek için bir grupla birlikte yürüyüş yapan Osmanlı Ocakları yöneticisi B. Ö.’nün olduğu bölgeye doğru ateş açıldı.

28 Ocak 2018 Pazar 21:55
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu 58’inci Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli olan Mehmetçiklere destek ve moral vermek için bir grup Zeytinburnu Kaymakamlığından 58’inci Bulvar sonuna kadar yürüyüş yapmak için bir araya toplandı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüş yapan gurubun içerisindeki Osmanlı Ocakları yöneticisi B.Ö’nün olduğu yere doğru aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Arka arkaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini arayarak yardım isterken, korteje eşlik eden polisler ise şüphelileri yakalamak için peşinden koştu.

Mehmetçik’e destek için yürüyen gruba saldırı anında bacağından yaralanan çocuk, bir işyerinin önünde oturarak yardım bekledi. Silah seslerinin kesilmesiyle birlikte çocuğun yanına gelen vatandaşlar Türk Bayrağını alarak çocuğun yarasını kapatmaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından çocuk, en yakın polikliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

Zeytinburnu’nda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun yürüyüş yaptığı ve silahlı saldırıda yaralanan çocuğun, kadının ve erkeğin sekerek kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 29.01.2018 09:32
Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuAfrinOsmanlı OcaklarıSilahlı Saldırı
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