Zeytinburnu'nda iş yerine giren baltalı hırsızlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu ’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelerek çevreyi kolaçan etti. Ardından kapının kilitlerini açan hırsızlar kapıyı zorlamadan kolay bir şekilde içeri girdi. İş yerinde bulunan kasa ve dizüstü bilgisayarları gözlerine kestiren hırsızlar harekete geçti. Bir süre kasayı zorlayıp açamayan soyguncular, buldukları balta ile kasayı parçalayarak içinde bulunan otomobilin anahtarını ve 3 dizüstü bilgisayarı çalarak iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 10 dakikada soygunu gerçekleştiren hırsızlar caddeye çıktıktan kısa bir süre sonra çaldıkları anahtarın aracını buldu. Kendi otomobillerine biniyormuş gibi rahat hareket eden soyguncular bu kadarına da pes dedirtti.

“KASADAN ARABANIN ANAHTARINI ALIP ARACI DA ÇALMIŞLAR”

Olayın şokunu hala üzerinden atamadığını ifade eden işyeri sahibi Özgür Aral, ‘‘Pazar günleri normalde kapalı oluyoruz. Ben o gün bir iş için gelmiş bulunmaktaydım. Geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. Kapıyı açtığım zaman içeride her şeyin dağılmış olduğunu fark ettim. Masanın üzerinde laptoplar vardı. Bunların olmadığını gördüm. Ufak bir kasamız vardı. Kasayı yerinde bulamadım. Arka tarafta parçalanmış halde gördüm. Aynı zamanda kasanın içerisinde bir araç anahtarımız vardı. Hemen gözüm anahtarları aradı. Bulamayınca dışarı çıktım. Dışarıda da aracın yerinde olmadığını gördüm. Sonrasında polisi aradım. Polisin gelmesiyle olayla ilgili gerekli incelemeler yapıldı. Şu anda suçlunun bulunmasını bekliyorum’’ dedi.

"KASA BALTAYLA KIRILMIŞ"

Hırsızların soygunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Aral, ‘‘Kamera görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla çok rahat içeri girdikleri gözüküyor. Sanki anahtarlar kendilerinde varmış ya da daha önceden birisi tarafından verilmiş gibi bir izlenim oluşturdu bizde. Kapıda hiçbir zorlama, kırık izi yok. Rahatlıkla girmişler. Elleriyle koymuş gibi bazı şeyleri bulmuşlar. Bu özellikle son derece can sıkıcı bir durum. Kasanın arka tarafta bir balta vasıtasıyla kırılmış olduğunu gördük. Açıkçası kapının bu kadar rahat açılması soygunun içeriden birisi tarafından yapılmış olma ihtimalini artırıyor ama tabii emin olamıyoruz. Emin olamadığımız için de net bir şey söyleyemiyoruz. İçeriden üç adet laptop alınıyor. Aynı zamanda kasadan arabanın anahtarını alıp, arabayı da rahat bir şekilde götürüyorlar’’ diye konuştu.