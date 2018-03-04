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Zehir tacirinin evinden polise ateş açıldı: 1 polis yaralı

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısının evine baskın giden polis ekibine evin içerisinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru ayağından yaralandı.

04 Mart 2018 Pazar 23:52
Zehir tacirinin evinden polise ateş açıldı: 1 polis yaralı

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısının evine baskın giden polis ekibine evin içerisinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru ayağından yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi 39044 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu Suçlarla Mücadele narkotik ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcısının evine baskına gitti. İsmi öğrenilemeyen uyuşturucu satıcısı baskın sırasında polislere kapıyı açmayarak pompalı tüfekle kapıya doğru ateş açtı. Kapı önünde bulunan polis memurlarından birisi ayağından yaralandı. Şahıs daha sonra evin arka penceresinden hızla kaçtı. Olay yerinde bulunan polisler ise sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polisi Adana Devlet Hastanesine kaldırırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine ise özel harekat ekipleri de olmak üzere çok sayıda polis gelerek çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için kentte geniş çaplı operasyon başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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