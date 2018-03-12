Yurt içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 hafta içinde yurt içinde 1’i ölü toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 5-12 Mart haftasında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde 1’i ölü toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 1116 terör operasyonu düzenlenirken; FETÖ’den 740, PKK’dan 262, DEAŞ’tan 95 ve aşırı sol örgütlerden 10 olmak üzere toplam 1107 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3783, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 136 kişi yakalandı.

(İHA)