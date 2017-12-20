Yunanistan’a kaçmaya çalışan 149 göçmen yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi sürüyor. Yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin Edirne’de bulunan Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a geçiş yapacağı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri taşıyan minibüsleri fiziki takibe aldı.

14 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 31 KİŞİ ÇIKTI

Farklı zamanlarda dört minibüsü Çatalca’da durduran Jandarma ekipleri; 14 kişilik minibüslerden birinde balık istifi gibi üst üste yolculuk yapan 28’i Pakistan uyruklu kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakalarken, diğerinde 27’si Pakistan uyruklu kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. İran üzerinden Türkiye’ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, yaklaşık 1 aydır Fatih-Aksaray bölgelerinde bulunan “Şok Evleri”nde kaldıkları ortaya çıktı.

ADAM BAŞI BİN 500 DOLAR’A ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Kaçak göçmenlerden adam başı bin 500 Dolar aldıkları tespit edilen 17 yaşındaki Pakistan uyruklu organizatör ile ikisi amca-yeğen olan 6 Türk uyruklu organizatör, ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK VE KADINLARDAN OLUŞAN 34 SURİYELİ YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan farklı bir operasyonla, deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isteyen, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 34 Suriye uyruklu kaçak göçmen İstanbul Silivri’de yakalandı. Kaçakları organize eden ve 4 ayrı suçtan aranan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aç ve susuz halde yakalanan göçmenlere yardım eli uzatılarak yemek ikramı yapıldı. Yasal işlemleri tamamlanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.