Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın

Çorum’da yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çatak köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren viyol (satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden yapılmış özel kap) fabrikasının bekleme ünitesinde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika çalışanları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevler kısa sürede bekleme ünitesinin tamamını sardı. Yangının fabrikanın ana üretim bölümü ve depolara sıçramaması için itfaiye görevlileri büyük çaba sarf etti.

Fabrikadaki maddelerin parlayıcı ve kimyasal olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zaman zaman zorlandı. Yangında ünitenin çatısı alevlere dayanamayarak çöktü.

FABRİKADA BULUNAN İSÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında fabrikada gece vardiyasında olan 22 işçi anında tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için zaman zaman itfaiye ekiplerine yardımcı olan işçiler zaman zamanda alevleri çaresiz gözlerle izledi. Olayın duyulması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, fabrikaya gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Bir süre yangın söndürme çalışmalarını inceleyen Zahir, daha sonra fabrikadan ayrıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)