Yolun bittiğini anlamadı, otomobiliyle denize uçtu

Sürücü ve yanındaki eşi hal çalışanları tarafından son anda kurtarılırken, aracın denize uçması ve can pazarı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Gürpınar Balık Hali’nde yasak olan yola aracıyla giren bir sürücü yolun bittiğini fark etmeyince denize uçtu. Otomobil bir anda suya batarken, hal çalışanları ellerinde can simidiyle çiftin yardımına koştu. Karı koca son anda kurtarılırken, yaşanan can pazarı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü gaza basıyor ve hızla denize uçuyor. Daha sonra görevliler can simidiyle çiftin yardımına koşuyor.