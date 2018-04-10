Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109253
ALTIN
181.914
DOLAR
4.1494
STERLİN
5.8963
EURO
5.1381
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yoldan çıkan otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’dan Devrekani ilçesine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten çaya düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10 Nisan 2018 Salı 21:30
Yoldan çıkan otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’dan Devrekani ilçesine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten çaya düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Devrekani ilçesine gitmekte olan Muammer Tek (70) idaresindeki 34 FG 8594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devrekani ilçesinde Arkutça köyü mevkisinde yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten çaya düştü. Kazada otomobil sürücüsü Muammer Tek ile araçta yolcu olarak bulunan Arif Demirel (71) ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılara olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince jandarma ekipleri müdahale etti. Güçlükle araçtan çıkartılan yaralılar, çevreden geçen sürücülerin de yardımlarıyla uçurumdan çıkartılarak ambulansa taşındı. Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif Demirel’in yolda kalbi durdu. Sağlık ekipleri, ambulansı yolda durdurarak kalbi duran Arif Demirel’e kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştırılan Arif Demirel, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonsa tekrar kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirel kurtarılamadı. Araç sürücüsü Muammer Tek’in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Cemal İlyasoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı
Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı
Çeşme’de 92 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme’de 92 kaçak göçmen yakalandı
Tahta palet hırsızı kamerada
Tahta palet hırsızı kamerada
Dikili açıklarında 70 göçmen yakalandı
Dikili açıklarında 70 göçmen yakalandı
Cinnet getiren kişi polislere ateş açtı
Cinnet getiren kişi polislere ateş açtı
Takipsizlik kararı kaldırıldı
Takipsizlik kararı kaldırıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim