Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 29 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan’a seyir halindeki 24 EH 316 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 29 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan’daki hastaneye kaldırıldı. AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Adem Küçükkaya/İHA)