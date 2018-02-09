Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113590
ALTIN
162.111
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2788
EURO
4.6829
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Yokuş aşağı inerken duramayan otomobil bahçeye uçtu

Eyüpsultan’da yokuş aşağı inerken duramayan otomobil önce park halindeki iki araca çarptı, daha sonra bahçeye uçtu.

09 Şubat 2018 Cuma 11:35
Yokuş aşağı inerken duramayan otomobil bahçeye uçtu

Olay, 23.45 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Bağ Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 34 NA 9688 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken duramayarak park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 NA 9688 ve 34 HT 7064 plakalı otomobil yan tarafta bulunan duvarı ve bariyeri aşarak bahçeye uçtu. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içince sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar çıkardı. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan sürücü daha sonra çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Bahçeye uçan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan kana nedeniyle park halindeki 34 JPY 96 plakalı otomobil de hasar aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 09.02.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanOtomobil Bahçeye UçtuEyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Bağ Sokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
Afrin’den acı haber: 1 asker şehit
Afrin’den acı haber: 1 asker şehit
Manavgat'ta Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü
Manavgat'ta Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adama kurşun yağmuru
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adama kurşun yağmuru
Bagajda çamaşır makinesiyle yolculuk yaptı
Bagajda çamaşır makinesiyle yolculuk yaptı
Bağcılar'da çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada
Bağcılar'da çatıdaki tehlikeli çalışma kamerada
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim