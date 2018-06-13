Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94541
ALTIN
196.330
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2379
EURO
5.4511
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yıllarca ameliyata giren sahte doktor yakalandı

İstanbul’da yıllarca sahte belge ve diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen sahte doktor, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 20:35
Yıllarca ameliyata giren sahte doktor yakalandı

İstanbul’da yıllarca sahte belge ve diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen sahte doktor, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte doktorun foyasını açığa çıkardı. Sahte doktor üzerine çalışma yapan ekipler lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin sonrasında insan sağlığı, beyin tümörleri konusunda hastaları yanlış bilgilendirdiği tespit edilen Cüneyt Turan, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

SAHTE BELGE VE DİPLOMA İLE YILLARCA AMELİYATA GİRMİŞ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Cüneyt Turan’ın sahte belge ve diploma ile yıllarca ameliyata girdiği tespit edildi. Ayrıca sahte doktorun katıldığı programlarda 1985-1986 yıllarında Almanya’da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını, 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini, 2006-2009 arası aktif çalışmaları olduğunu 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini anlatarak insanları kandırdığı öğrenildi.

ÇARESİZ HASTALARIN PARA KARŞILIĞI ÇARE ARADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan sahte doktorun üniversitelerde konuşmacı olarak seminerlere katıldığı ve öğrencilere yanlış bilgiler verdiği tespit edildi. Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bazı hastaların ultrason-tahlil sonuçlarını sahte profesöre ulaştırarak çare aradığı ve sahte doktorun da para karşılığı ilgilendiği belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan sahte doktor Cüneyt Turan’ın işlemlerinin Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöpte patlama mahalleliyi sokağa döktü
Çöpte patlama mahalleliyi sokağa döktü
İki araç alev alev yandı: 4 yaralı
İki araç alev alev yandı: 4 yaralı
Teröristler saklanacak delik bulamayacak
Teröristler saklanacak delik bulamayacak
Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas’ta iki ayrı kaza: 10 yaralı
Sivas’ta iki ayrı kaza: 10 yaralı
Uyuşturucu imalathanesine baskın
Uyuşturucu imalathanesine baskın
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim