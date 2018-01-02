Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı

Polisin 23 bin 476 kişiyi GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorguladığı öğrenilirken, sorgulanan 215 şüpheliden 156’sının haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 215 kişinin yakalandığı, alkollü araç kullanma ve taşkınlık gibi suçlara bulaşan 156 kişinin aynı zamanda haklarında arama kararı bulunan şüpheliler olduğu duyuruldu. Pazar gecesinden Pazartesi gününe kadar 37 bin emniyet görevlisinin kent çapında güvenliği sağladığı bildirilirken, bu rakamın 4 bin jandarma ile birlikte 41 bini aştığı kaydedildi. Gece boyunca yapılan çalışmalarda, 23 bin 476 kişinin GBT üzerinden sorgusu yapılırken, sorgulanan şüphelilerden 215 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 156’sı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suç ve suç aleti sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Her yıl yaşanan taciz olaylarına bu sene az rastlandı. Tacize bağlı şikayetler üzerine 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Üst araması yapılan şüphelilerden 35’inin üzerinde silah bulunduğu için gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan diğer şüphelilerin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı belirtildi.