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Yılbaşında eylem hazırlığında olan 12 kişi gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren yılbaşında eylem hazırlığında olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

26 Aralık 2017 Salı 08:40
Yılbaşında eylem hazırlığında olan 12 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, terör örgütü DEAŞ’ın Doğankent Mahallesi yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda destek veren Özel Harekat timleri, duvarlardan atlayarak söz konusu evlere baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıları, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öğrenilirken çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının sözde emiri M.A’ın olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:22
Anahtar Kelimeler:
AdanaDeaşTerörYılbaşı
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