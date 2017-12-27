Yılbaşı öncesi 81 ilde ’Alkol’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yılbaşı öncesinde dün alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliğinin önlenmesine yönelik Türkiye genelinde 7 bin 85 personelden oluşan 2 bin 329 ekibin katılımıyla ‘Alkol’ kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 bin 568 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi, 228 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 21 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda 11 bin 366 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 4 bin 652 litre sahte alkollü içki, 5 bin 89 paket kaçak sigara, 794 adet sahte bandrol, 483 adet boş şişe ve 30 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 20 adet tabanca, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 494 adet mermi, 24 bin 415 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 634 adet cinsel içerikli hap, 25 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 gram uyuşturucu madde ve 3 adet sikke ele geçirildi. Ayrıca 1 adet sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi, 34 iş yerinin iş yeri açma belgesinin, 34 iş yerinin ise tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde 377 bin 897 TL idari para cezası uygulandı.