Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -1°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118012
ALTIN
160.627
DOLAR
3.8106
STERLİN
5.2360
EURO
4.6449
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu

İstanbul Fatih’te babası tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan’ın annesi, mahkemede ilk kez konuştu. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, “Bana, ‘sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın’ demişti” dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 11:53
Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu

İstanbul Fatih’te babası tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan’ın annesi, mahkemede ilk kez konuştu. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, “Bana, ‘sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın’ demişti” dedi.

İstanbul Fatih’te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu katleden Nezir Türkoğlu’nun ’kasten yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 4 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada Yiğitcan’ın annesi ara celsede dinlendi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mahkemenin daha önce verdiği ara karar doğrultusunda sanık baba katılmazken anne Neriman T. ve avukatı hazır bulundu.

Savunmasını yaparken olayı anlatmakta zorluk çeken ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan anne Neriman T. sürekli eşi tarafından şiddet gördüğünü belirterek “1 Eylül 2017’den itibaren ayrı yaşıyorduk. Yiğitcan bende kalıyordu. Aile Mahkemesi kararına göre her ayın ilk haftası ve üçüncü hafta sonu oğlum Yiğitcan’ın sanık ile görüş günleriydi. Olay tarihinde de sanıkla görüşme dönemindeydi. Olay tarihinden bir hafta önce yine görüşme zamanında oğluma yönelik tehditlerde bunduğundan Yiğitcan annemin evine kaçmıştı” dedi.

“Planlı yaptığını düşünüyorum”

Sanığın bir gece ağabeyine whatsapp üzerinden görüntüler göndermesi üzerine eve gittiklerini anlatan anne Neriman T. “Ben eve girdiğimde yoğun bir gaz kokusu vardı.Camı ve kapıyı açıp havalandırdım.Çocuk gazdan etkilenmişti. Karnı ağrıyordu yoğurt yedirdim. Ben içeri girdikten sonra sanık kapıyı kilitlemişti ben çıkmak isteyince engel oldu. Daha sonra polis memurları müdahale ederek beni kurtardılar. Ayrıca oğlumla sanık, halası Melike’nin evindeyken beni arayıp köprüden atacaklarını söylemişti. Bende ağabeyime haber vermiştim. Ailecek olayın peşindeyken oğlum eve geldi. Olayı yaptığını hatırlamıyorum demişti ama planlı yaptığını düşünüyorum. Bana daha önce ‘sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın demişti. Sanığın iddiası kesinlikle doğru değildir. Yiğitcan’ı vurma fiilinden ve ölüm fiilinden dolayı şikayetçiyim ” dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti ara celseyi kapatarak duruşmayı erteledi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon: 42 gözaltı
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon: 42 gözaltı
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Bursa’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Hakkari’de insan kaçakçılarına yönelik operasyon
Hakkari’de insan kaçakçılarına yönelik operasyon
Öğrencileri taşıyan otobüste panik anları kamerada
Öğrencileri taşıyan otobüste panik anları kamerada
Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
Öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim