Yiğitcan’ın annesi mahkemede konuştu

İstanbul Fatih’te babası tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen 10 yaşındaki Yiğitcan’ın annesi, mahkemede ilk kez konuştu. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, “Bana, ‘sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın’ demişti” dedi.

İstanbul Fatih’te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu katleden Nezir Türkoğlu’nun ’kasten yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 4 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada Yiğitcan’ın annesi ara celsede dinlendi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mahkemenin daha önce verdiği ara karar doğrultusunda sanık baba katılmazken anne Neriman T. ve avukatı hazır bulundu.

Savunmasını yaparken olayı anlatmakta zorluk çeken ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan anne Neriman T. sürekli eşi tarafından şiddet gördüğünü belirterek “1 Eylül 2017’den itibaren ayrı yaşıyorduk. Yiğitcan bende kalıyordu. Aile Mahkemesi kararına göre her ayın ilk haftası ve üçüncü hafta sonu oğlum Yiğitcan’ın sanık ile görüş günleriydi. Olay tarihinde de sanıkla görüşme dönemindeydi. Olay tarihinden bir hafta önce yine görüşme zamanında oğluma yönelik tehditlerde bunduğundan Yiğitcan annemin evine kaçmıştı” dedi.

“Planlı yaptığını düşünüyorum”

Sanığın bir gece ağabeyine whatsapp üzerinden görüntüler göndermesi üzerine eve gittiklerini anlatan anne Neriman T. “Ben eve girdiğimde yoğun bir gaz kokusu vardı.Camı ve kapıyı açıp havalandırdım.Çocuk gazdan etkilenmişti. Karnı ağrıyordu yoğurt yedirdim. Ben içeri girdikten sonra sanık kapıyı kilitlemişti ben çıkmak isteyince engel oldu. Daha sonra polis memurları müdahale ederek beni kurtardılar. Ayrıca oğlumla sanık, halası Melike’nin evindeyken beni arayıp köprüden atacaklarını söylemişti. Bende ağabeyime haber vermiştim. Ailecek olayın peşindeyken oğlum eve geldi. Olayı yaptığını hatırlamıyorum demişti ama planlı yaptığını düşünüyorum. Bana daha önce ‘sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın demişti. Sanığın iddiası kesinlikle doğru değildir. Yiğitcan’ı vurma fiilinden ve ölüm fiilinden dolayı şikayetçiyim ” dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti ara celseyi kapatarak duruşmayı erteledi.

(İHA)