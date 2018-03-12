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Yeni doğan bebeğini öperek Afrin’e yola çıktı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 22 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere bugün uğurlandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 19:33

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 22 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere bugün uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için bugün Rize’den 22 kişilik bir tim Afrin’e uğurlandı. Güneysu ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yapılan törende kurban kesilerek, dualar edildi. Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, beraberindeki protokol üyeleri, il genelinden gelen vatandaşlar ve çok sayıda polis yakını katıldı. Törende bir polis yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Bektaş yaptığı konuşmada, "Gönlümüzün, kalbimizin bir tarafında Afrin diye atan bir damar var. Hiçbir organizasyon olmadan bu kadar insan Afrin’e bir kısım arkadaşımızı uğurlayacağımızı duyup buraya geldi. Bizim ülkemiz, bizim milletimiz farklıdır. Onun için herkesin gözünün korktuğu olaylarda biz başarılı oluyoruz. Zor bir coğrafyada yıllardır devam eden bir kurguyu aşarak adım adım hedefe doğru ilerliyoruz. Yolları açık olsun, ayakları taşa değmesin" dedi. Polisler yakınlarıyla vedalaştıktan sonra yaklaşık bin 500 araçlık konvoyla yola çıktı.

(Kubilay Ateş /İHA)
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