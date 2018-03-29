Yeni bir Çiftlik Bank vakası daha

On binlerce kişinin dolandırıldığı ‘Çiftlikbank’ olayı gündemdeki yerini korurken polise ekipleri, “Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ adı altında faaliyet gösteren şirkete operasyon başlattı.

Yurt dışında firari durumda olan Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın 1 milyar liradan fazla vurgun yaptığı Çiftlikbank olayına benzer yeni bir dolandırıcılık sistemi ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, piramit satış yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla “Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ adı altında faaliyet gösteren şirkete operasyon başlattı. Enser Erden ile oğlu Serkan Erden adlı kişilerin işletmeciliğini yaptığı şirketin tüm mal varlıklarına el konuldu. Piramit sistemi üzerinden yürütülen söz konusu yapının merkezinin İstanbul Şişli’de, çiftliğin ise Konya İçeriçumra’da olduğunu belirleyen Mali Şube polisi, şirketin sahipleri olduğu öne sürülen baba ve oğlunu yakalamak için Konya ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Serkan Erden adlı şüpheli İstanbul’da gözaltına alınırken, babası Enser Erden ise Konya’da yakalandı.

Çiftlikbank’ olayına benzer yapıyı ortaya çıkaran mali polis, ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin en tepesinde Enser Erden ve oğlu Serkan Erden’in olduğunu belirlerken, şirketin hiyerarşik yapısını ve mali profilini inceliyor. Üyelik sistemi ile sözde ortaklarına döner sermayeli 49 yıllık kazanç kapısı açtığı ileri sürülen şirketin mağdur sayısı araştırılıyor.

(Sadık Kahraman /İHA)