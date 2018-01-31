Yeni aldığı otomobil bir anda alev aldı

Edinilen bilgiye göre O.T., Selçuk mahallesi Mezbaha caddesinde yeni aldığı otomobili denediği sırada otomobil motor kısmından alev aldı. O.T., otomobili terk ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa süre içerisinde söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.