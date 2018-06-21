Kayseri’de yatak fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasına gerçekleştirilen operasyon sonucunda 235 kg eroin ele maddesi ele geçirildi. Yatakların arasına işlenen gizli bölmelere saklanan eroin maddesini ele geçiren ekipler operasyonu sürdürüyor.(İHA)
Yatak değil uyuşturucu fabrikası: 235 kilogram !
Kayseri’de yatak fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasına gerçekleştirilen operasyon sonucunda 235 kg eroin ele maddesi ele geçirildi. Yatakların arasına işlenen gizli bölmelere saklanan eroin maddesini ele geçiren ekipler operasyonu sürdürüyor.
21 Haziran 2018 Perşembe 20:16