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Yaşlı kadını kazma sapıyla dövdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı kadının kazma sapıyla dövülme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Ocak 2018 Salı 10:11
Yaşlı kadını kazma sapıyla dövdü

Olay, Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olan M.A, komşusu Hatice (59) ve Ahmet Taşdöven’in (67) evinin önünde bulunan çöp kovalarını tekmelemeye başladı. Ne olduğunu anlamayan yaşlı çift ses çıkarmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ahmet Taşdöven, yardım için muhtara ve polise şikayet için evden ayrılıyor. M.A, yaşlı adamın evden ayrılmasından sonra, yaşlı kadını kapıdan çekip sokakta sopayla öldüresiye dövmeye başlıyor. Karşı apartmanda usta olarak çalışan Y.G, koşarak olaya müdahale etmek istiyor. Ancak usta da alkollü adamın sopasına maruz kalıp yaralanıyor. M.A, daha sonra kazma sapı ile olay yerinden uzaklaşıyor. Ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kafasına 8 dikiş atıldı. Hatice Taşdöven’in omzunun kırıldığı, kulağında ve başında kesi izi ile vücudunun çeşitli yerlerinde darbe izine rastlandığı öğrenildi.

59 yaşındaki Hatice Taşdöven, “Dışarıdan sesler geldi. Çöp kovalarını birisi tekmeliyordu. Kocamla dışarı çıktık, bize silah çekti. Bunun üzerine eşim muhtarlığa polise şikayet etmek üzere gitti. Ben içeri girerken kolumu çekti. Sopayla vurdu. Özellikle sağ kolum çok kötü, omuzum parçalandı, ameliyat olmak zorunda kaldım” dedi.

67 yaşındaki Ahmet Taşdöven ise, “Evin önüne gelip bize sövdü. Silahı görünce ben korktum, hemen muhtarlığa polis çağırmaya gittim. Ben gittikten sonra hanımımı bu hale getirmiş. 67 yaşındayım, bunu yapmasının hiçbir sebebi yok. İçmiş, sarhoştu. Adalete güveniyoruz. Bu olayın arkasını bırakmasınlar. Yardıma gelen bir kişi var, onu da dövdü, ona da vurdu” diye konuştu. Gözaltına alınan M.A’nın tutuklandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 30.01.2018 11:25
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitHatice TaşdövenAhmet Taşdöveni
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