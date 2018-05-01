Yaşlı kadını gasp etmişlerdi: Tutuklandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden gasp çetesinin 5 üyesi de tutuklandı.

Olay, 9 Mart günü İzmit Orhan Mahallesi Bahçeşme mevkiinde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Kendilerini kargocu olarak tanıtan 5 kişi, 66 yaşındaki M.V.’nin dairesinin önüne gelerek kapıyı çalmış, kapıyı açan yaşlı kadın ne olduğunu anlayamadan şahıslar tarafından darp edilmişti. Şüpheliler, yaşlı kadının ellerinin ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirmiş, evde bulunan imitasyon takıları almıştı. Ev sahibi kadının kızı F.V. ise olaydan hemen önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü öğrenilmişti.Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmış, yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 15 Mart’ta S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kıskıvrak yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan H.K. ve A.Y çıkarıldıkları adil makamlarca tutuklanırken, geri kalanlardan kontrol şartlı olmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yaşanan olayın ardından başka bir şahsın olayın azmettiricisi olmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri soruşturmayı derinleştirmiş ve yapılan teknik ve fiziki takibin sonrasın olayın planlı bir şekilde yapıldığı öğrenilmişti. Müştekilerden F.V.’nin yakın arkadaşı olan T.D.’nin (36) diğer şahıslara olayı azmettirdiği tespit edilmiş ve azmettirici T.D. evin kapı şifrelerini temin edip evdeki değerli ziynet eşyaları hakkında diğer çete üyelerine bilgi verdiği ortaya çıkmıştı. 27 Nisan günü Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, operasyonlar doğrultusunda T.D. (36), B.A. (30), İ.Y. (35), U.K (32) İstanbul Sancaktepe’de, şüphelilerden T.S. ise İzmit’te yakalanmıştı.

Öte yandan şüphelilerden İ.Y. ve 15 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen A.Y.’nin kardeş oldukları öğrenilmiş ve yine şüphelilerden İ.Y.’nin 21 yıl 4 ay, T.S.’nin ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve cezaevi firarisi oldukları tespit edilmişti.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların 5’inin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

(Murat Kanber /İHA)