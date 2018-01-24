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Yaşlı adamın emekli maaşını gasp etti

Konya’da 55 yaşındaki emekli bir kişiyi, otomobille kaçırarak cebinde olan 2 bin 800 lirayı gasp ettiği iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:10
Yaşlı adamın emekli maaşını gasp etti

Olay, 17 Ocak Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi Akyokuş mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. (55) bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Duriye B. (26) ile tanışmak için bir kafede buluştu. Sohbet sırasında Duriye B., Yaşar K.’nin yurt dışından emekli olduğunu ve maaşının miktarını öğrendikten sonra Yaşar K.’ye kendisine yemek söylemesi için lokantaya götürmesini istedi. Yaşar K., lokantaya götürdüğü Duriye B.’nin kışlık ayakkabısının olmadığını söylemesi üzerine dolandırılacağından şüphelendi. Genç kadına bir daha konuşmak istemediğini söyleyen Yaşar K. eve gitmek için lokantadan ayrıldı. Bu sırada genç kadın, Yaşar K.’nın arkasından giderek gece kalacak yerinin olmadığını söyleyerek yardım istedi. Bu sırada Duriye B.’nin arkadaşları olan ve kendisini takip eden Emre G. (35) ile Osman A. (35) otomobille arkalarından gelerek Yaşar K.’yı bıçak zoruyla araca bindirdi. Akyokuş mevkine götürülen Yaşar K.’dan para isteyen şüpheli şahıslar, kendilerine direnen adamı darp ettikten sonra cebindeki emekli maaşı olan 2 bin 800 lirayı gasp etti. Yaşar K.’yı araçtan şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Hafif şeklide yaralanan Yaşar K., kendi imkanlarıyla polis merkezine giderek durumu anlattıktan sonra şikayetçi oldu. Yaşlı adamın verdiği ifade ve eşkallar doğrultusunda araştırma yapan polis ekipleri, şüphelileri Meram ilçesindeki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Son Güncelleme: 24.01.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
KonyaEmekli MaaşıGasp Etti
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