Yaşlı adamı "Fakirlere para dağıtacağız" diyerek dolandırdılar

İstanbul Karaköy’de bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip eden 2 şahıs, pasaj içerisinde yanına yaklaştıkları adamı fakirlere para dağıttıklarını iddia ederek bin 500 lira dolandırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Pasajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir adam Kemeraltı Caddesi üzerindeki bir bankadan emekli maaşını çekerek evine gitmek üzere yola koyuldu. O esnada 2 şahıs, yaşlı adamı takibe alarak yanına yaklaştı. Şahıslar fakirlere para dağıttıklarını söyleyerek yaşlı adama bir miktar para verdi.

Parayı alan yaşlı adamın koluna giren şahıslar onu pasaja götürerek beklemesini söyledi. Şahıslardan biri pasaja girerken diğeri de dışarıda telefon ile konuşuyormuş gibi yaparak gözcülük yaptı. Kısa bir süre dışarıda bekleyen adamın yanına gelen şahıs, yaşlı adama parayı borç verdiğini belirtmek için adamın ön cebinden çıkarttığı kimliği alarak pasajda fotokopi çektirdi. Ardından şahıs yaşlı adamın yanına tekrardan gelerek cebindeki bin 500 lirayı alıp, suç ortağıyla birlikte kayıplara karıştı.

’FAKİRLERE PARA DAĞITACAĞIZ’ DİYE KANDIRMIŞLAR

Dolandırıcıların kaçmasının ardından dakikalarca dışarıda bekleyen yaşlı adam bir süre sonra içeriye girdi. Ancak para verdiği şahısları bulamadı. Bunun üzerine adam polis ekiplerini arayarak dolandırıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesinin almasının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede dolandırıcıların, “güveni suistimal yoluyla” yaşlı adamı dolandırdıklarını tespit etti. Olayın ardından yaşlı adam polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

“CENAZE İŞLERİ İÇİN FAKİRLERE PARA DAĞITACAĞIZ DEMİŞLER”

Olayı gören Hüsame Öz, “Amcayı kandırmışlar, buraya kadar getirmişler. Handa cenaze işleri için fakirlere para dağıtacağız demişler. Dayıya da bir miktar para vermişler. Bu sayede de güvenini kazanmışlar. Buraya getirip, biz parayı kime verdiğimizi bilelim diye kimliğini fotokopisini çekiyorlar. Dayıdan kimliği alıyorlar, hana girip çıkıyor. Diyor ki, handa birini buldum paranın bir miktarını bana geri ver, kalanı da sende kalsın ona da para vereceğim diyor. Bu sefer de dayının bankadan çektiği parayı da alıyorlar. Ben sana bu kadar verdim muhabbetine giriyorlar. Bin 500 lirası gidiyor” ifadelerini kullandı.

Olayı gören han görevlisi Ali Abbas Aktar, “Ben içerideydim adam yanıma geldi ve bana ‘bin 500 liramı dolandırdılar’ dedi. Tanımıyorum buraya girdiler, geleceğim dediler. Bende burada oturdum, sonra polis aradım. Dolandırıcı kimliğini almış sonrada bin 500 lirasını almış ve gitmiş. Dolandırmışlar” dedi.

Polis, eşkalleri belirlenen dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.