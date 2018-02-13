Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115548
ALTIN
162.034
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2750
EURO
4.6850
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor

Adana merkezli 9 ilde düzenlenen ’yasa dışı bahis’ operasyonunda, aralarında kadınlarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2018 Salı 08:43
Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor

Alınan bilgiye göre, Adana Merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 140 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzlediği kaza kendisinin başına geldi
İzlediği kaza kendisinin başına geldi
Kayseri’deki terör operasyonunda 6 gözaltı
Kayseri’deki terör operasyonunda 6 gözaltı
Cep telefonunu 15 saniyede böyle çaldı
Cep telefonunu 15 saniyede böyle çaldı
Otomobil kontrolden çıktı, lokantaya girdi
Otomobil kontrolden çıktı, lokantaya girdi
Genç kadının 4. kattan kamyonet kasasına düştü
Genç kadının 4. kattan kamyonet kasasına düştü
Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu
Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim