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Yasa dışı bahis çetelerine operasyon: 97 gözaltı

İnternet üzerinden kumar ve bahis oynatan yurt dışı bağlantılı uluslararası bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda milyonlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda 97 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan 85’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:36

İnternet üzerinden kumar ve bahis oynatan yurt dışı bağlantılı uluslararası bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda milyonlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda 97 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan 85’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı illegal sanal kumar oynatarak milyonlarca lira gelir elde eden uluslararası bahis şebekelerini takibe alarak çalışma başlattı. Şubat ayından bu yana devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Kartal, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Sarıyer, Pendik ve Kadıköy’de yapılan 6 farklı operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bahis çetesinin Maltepe Gülsuyu’ndaki lideri oldukları gerekçesi ile yakalanan Şefik P. İle Cüneyt T. adlı müzisyenlerin de yer aldığı öğrenildi.

GÜNLÜK 3 MİLYON LİRALIK VURGUN

İnternet üzerinden kumar ve bahis oynatan 6 farklı şebekenin günlük 3 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarılırken, operasyonlarda haksız kazançtan elde edildiği düşünülen 740 bin 537 TL para, 135 adet cep telefonu, 195 adet çeşitli GSM hatlarına ait SİM kart, 36 adet hafıza kartı, 20 adet dizüstü bilgisayar ve hard disk, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet para sayma makinesi ile başka kişiler adına düzenlenmiş banka kartları ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda şebeke lideri Cüneyt T. ile Şefik P. Adlı müzisyenlerin de olduğu 97 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan 85’i tutuklanırken, 12 şüphelinin ‘adli kontrol’ hükümlerince salıverildiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)
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