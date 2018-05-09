Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yaralılara ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada, 2’si ağır 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan Kulu Devlet Hastanesi başhekimi ve hastane müdürü tarafından yapıldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 21:34
Yaralılara ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada, 2’si ağır 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan Kulu Devlet Hastanesi başhekimi ve hastane müdürü tarafından yapıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya’nın Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (25) idaresindeki 42 GA 007 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 42 M 3521 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında 42 GA 007 plakalı otomobil yaklaşık 40 metre ilerde yolun sağ tarafı demir bariyerlere çarparak durabildi. 42 M 3521 plakalı otomobil ise kavşak sağında yol kenarında durabildi. Kazada, sürücüler T.T. ve H.B. (64) ile eşi F.B. (63) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Konya’dan toplantıdan dönmekte olan ve kazayı gören Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Önder Gönen ve Hastane Müdürü Burhan Çiftçi yaptı. Hastane Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Önder Gönen tarafından araçta sıkışan F.B’ye ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.B. ve eşi F.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Keleş /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okulda ’yılan’ paniği
Okulda ’yılan’ paniği
15 kişilik minibüsten 33 kaçak göçmen çıktı
15 kişilik minibüsten 33 kaçak göçmen çıktı
Servis aracı otomobile çarptı: 11 yaralı
Servis aracı otomobile çarptı: 11 yaralı
Motosikletli maganda kamerada
Motosikletli maganda kamerada
Kasklı motosiklet hırsızları kamerada
Kasklı motosiklet hırsızları kamerada
İzmir’de FETÖ’den 96 kişiye gözaltı kararı
İzmir’de FETÖ’den 96 kişiye gözaltı kararı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim